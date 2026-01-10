Anuncia Gobernador de BCS reestructuración de créditos “impagables” en beneficio de mil acreditados

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, junto al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, anunció la reestructuración de créditos e hipotecas que beneficiará a alrededor de mil acreditadas y acreditados en Baja California Sur (BCS).

Informó que, desde el inicio de la administración estatal, se avanzó en la revisión y ajuste de financiamientos considerados impagables, debido a que su saldo aumentaba de manera anual aun cuando las y los trabajadores cumplían puntualmente con sus aportaciones.

Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador de BCS, compartió: “Muy buenas noticias para BCS, acaba de hacer un trabajo Infonavit en donde miles de sudcalifornianos se han beneficiado con la reestructuración de sus créditos, hipotecas. Es una extraordinaria noticia para encontrar los mejores predios e in formar en breve todo lo que se hará en Baja California Sur”

Castro Cosío mencionó que, en colaboración con el Infonavit, también se avanza en la identificación de predios y reservas territoriales con la finalidad de anunciar próximamente nuevos proyectos de Vivienda para el Bienestar en el estado, alineados con las políticas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

A su vez, Romero Oropeza indicó que quienes cuentan con crédito del Instituto pueden tener certeza de que sus condiciones financieras ya han sido ajustadas y se encuentran en posibilidad real de liquidación, derivado de la aplicación de diversos mecanismos de reestructura.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, señaló “Muy contentos porque hemos hecho muy buen trabajo con el gobierno de BCS. Aquí y en todo el país los créditos de vivienda ya fueron reestructurados y esa tarea sin el apoyo del gobierno sería imposible, en unos días más daremos buenas noticias”

Agregó que entre las medidas implementadas se incluyen descuentos significativos al saldo, disminución de tasas de interés y mensualidades, e incluso la condonación total del adeudo en ciertos casos.