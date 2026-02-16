El acceso a la vivienda en México se encarece: Los precios suben 4.4%

Durante el primer mes de 2026, el sector inmobiliario en México registró un incremento significativo, donde el costo promedio de la vivienda aumentó un 4.4% a nivel nacional. De acuerdo con el reporte mensual de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y datos analizados por especialistas financieros, este ajuste responde a la inflación acumulada en los insumos de construcción y a la presión de la demanda en centros urbanos.

La Ciudad de México se consolida como la entidad con las tarifas más elevadas, superando por mucho el promedio nacional.

El alza en el precio de los bienes raíces ha impactado principalmente al segmento de interés medio y residencial. Según el informe, mientras que en estados del centro y norte del país el incremento se mantuvo alineado con la inflación general, en zonas de alta plusvalía de la CDMX, el costo por metro cuadrado ha dificultado que los trabajadores jóvenes puedan adquirir un patrimonio propio. Este fenómeno también se ha replicado en estados con alta actividad económica y turística, como Nuevo León y Quintana Roo.

Expertos en economía señalan que el mercado de la vivienda enfrenta un desafío estructural, ya que las tasas de interés de los créditos hipotecarios se han mantenido elevadas, lo que sumado al incremento de los precios, reduce el poder adquisitivo de las familias mexicanas. En enero, el precio promedio de una casa con crédito hipotecario en el país se situó por encima de los 1.7 millones de pesos, una cifra récord para el inicio de un ciclo anual.

Factores que impulsan el costo inmobiliario en la CDMX

Para dar contexto a estas cifras, es fundamental entender que la mancha urbana de la capital mexicana ha llegado a sus límites físicos, lo que encarece el suelo disponible. Según estadísticas del INEGI, la escasez de nuevas construcciones de interés social en la zona central ha obligado a los compradores a buscar opciones en la periferia, lo que a su vez eleva el precio en los municipios conurbados del Estado de México.

En la Ciudad de México, alcaldías como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo reportan variaciones anuales que superan incluso el 6% en departamentos nuevos. Los desarrolladores inmobiliarios argumentan que el costo del acero, el cemento y la mano de obra han subido por encima de lo esperado, trasladando ese gasto al consumidor final. Este panorama plantea una crisis de asequibilidad que las autoridades federales y locales deberán atender mediante nuevas políticas de desarrollo urbano.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México