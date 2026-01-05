Supervisan avances de viviendas y estufas ecológicas en zona rural de Cabo San Lucas

Vivienda y bienestar en comunidades rurales

En la subdelegación de La Candelaria, autoridades municipales realizaron un recorrido para supervisar los avances de los programas de vivienda y bienestar que se aplican en zonas rurales de Cabo San Lucas.

El director de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña, acompañado por la delegada municipal Karina de la O Uribe, constató que los pies de casa presentan un avance del 80%, con entrega prevista para la primera semana de febrero.

Viviendas con mejoras

Las nuevas casas incluyen espacios más amplios, áreas de sombra y mayor funcionalidad. Además, cuentan con firme, baño con conexiones para fosa séptica y un área destinada para clóset o armario.

Estufas ecológicas en hogares

Durante la visita también se verificó el funcionamiento de las estufas ecológicas instaladas en los hogares beneficiados.

Las familias señalaron que este apoyo ha permitido conservar mejor la temperatura en temporada de frío, reducir el consumo de leña y evitar la acumulación de humo dentro de las viviendas, gracias a su sistema de chimenea y fumarola.

Comunidades beneficiadas

En conjunto, los apoyos alcanzan a cerca de 50 familias de subdelegaciones como La Candelaria, Los Pozos, El Sauzal, La Ramadita y La Trinidad, mejorando sus condiciones de vivienda y bienestar.

La delegada Karina de la O explicó que los trabajos actuales se concentran en el lado izquierdo de la delegación de Cabo San Lucas. También señaló que comunidades como San Vicente requieren adecuaciones específicas para aplicar recursos federales.

No obstante, destacó que existe la instrucción del presidente municipal Christian Agúndez Gómez de buscar alternativas para que los apoyos lleguen a estas zonas mediante otros esquemas de atención social.

Jornada social y cine móvil

Finalmente, se informó que este sábado 10 de enero, a partir de las 11:00 horas, se llevará a cabo una jornada social y cine móvil en las comunidades de San Vicente y La Trinidad, invitando a las familias a participar en actividades de convivencia y atención comunitaria.

