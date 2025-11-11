Proponen reubicar viviendas en zonas de alto riesgo en Los Cabos

Autoridades de los tres entes de gobierno buscan reubicar a las familias que habitan en zonas de alto riesgo dentro del municipio de Los Cabos, con el objetivo de garantizar espacios más seguros y dignos para la población vulnerable.

El gobernador Víctor Castro Cosío informó que la medida fue propuesta en una reunión de trabajo entre autoridades federales, estatales y municipales, donde se analizaron estrategias para atender los asentamientos ubicados en áreas expuestas a inundaciones y deslizamientos de tierra.

En el encuentro participaron representantes de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), el Ayuntamiento de Los Cabos y la Secretaría General de Gobierno del estado.

Leer más: Planean reubicar a miles de personas que viven en zonas de alto riesgo en Los Cabos

De acuerdo con el mandatario, los tres niveles de gobierno coincidieron en la necesidad de actuar de manera conjunta para atender la situación de las familias que actualmente viven en zonas de alto riesgo. A través del programa Vivienda para el Bienestar, se prevé la construcción o asignación de nuevos espacios habitacionales en áreas seguras.