Conoce a los ganadores de los MTV VMAs 2023

La edición de los MTV Video Music Awards 2023 se llevó a cabo la noche del pasado martes 12 de septiembre, ceremonia que llenó de música y emoción a todos los que se dieron cita al Prudential Center de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Como cada año, los premios homenajearon lo mejor de la música y los videos musicales, de la mano de los artistas nominados y de sorpresas para invitados y espectadores.

Y es que, además de la entrega de galardones de las diversas categorías, el escenario vibró con actuaciones memorables de múltiples intérpretes.

Tal es el caso de Demi Lovato, cantante y compositora estadounidense, misma que hizo su regreso triunfal al escenario con un performance que llenó de rock a todo el recinto de los VMAs.

En poco más de cuatro minutos, la artista interpretó sus éxitos ‘Heart Attack’, ‘Sorry not Sorry’ y ‘Cruel For The Summer’, una de las presentaciones estelares de la velada.

Olivia Rodrigo, Stray Kids, Doja Cat, Karol G, Cardi B, Megan Thee Stallion, TXT, Fall Out Boy y Peso Pluma, son algunos de los nombres de los cantantes que también compartieron su talento en la entrega de premios.

Por su parte, Taylor Swift destacó como la artista más nominada de la noche, con un total de 8 nominaciones en casi todas las categorías elegibles, incluyendo la de Artista del Año y Video del Año.

Lista de ganadores por categoría de los VMAs 2023

Video del Año: Taylor Swift con su tema ‘Anti-Hero’.

Taylor Swift con su tema ‘Anti-Hero’. Artista del Año: Taylor Swift, una vez más se alzó con otro galardón.

Taylor Swift, una vez más se alzó con otro galardón. Canción del Año: Taylor Swift con ‘Anti-Hero’.

Taylor Swift con ‘Anti-Hero’. Mejor Artista Nuevo: Ice Spice, rapera estadounidense.

Ice Spice, rapera estadounidense. Espectáculo del Verano (Categoría Social): Taylor Swift.

Grupo del Año (Categoría Social): Måneskin, banda italiana.

Måneskin, banda italiana. Canción del Verano (Categoría Social): ‘Do It Like That’, colaboración entre ‘TOMORROW X TOGETHER’ y Jonas Brothers.

‘Do It Like That’, colaboración entre ‘TOMORROW X TOGETHER’ y Jonas Brothers. Álbum del Año (Categoría Social): Taylor Swift por ‘Midnights’.

Taylor Swift por ‘Midnights’. Actuación Promocional del Año: TOMORROW X TOGETHER con ‘Sugar Rush Ride’.

TOMORROW X TOGETHER con ‘Sugar Rush Ride’. Mejor Colaboración: KAROL G y Shakira con “TQG”.

Mejor Pop: Taylor Swift con ‘Anti-Hero’.

Taylor Swift con ‘Anti-Hero’. Mejor Hip-Hop: Nicki Minaj por ‘Super Freaky Girl’.

Nicki Minaj por ‘Super Freaky Girl’. Mejor R&B: SZA con ‘Shirt’.

SZA con ‘Shirt’. Mejor Alternativa: Måneskin con su éxito ‘THE LONELIEST’.

Måneskin con su éxito ‘THE LONELIEST’. Mejor Rock: Una vez más, Måneskin con ‘THE LONELIEST’.