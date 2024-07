Sostiene VMCC encuentro “A mitad del Camino” con servidores públicos de Gobierno Estatal

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío sostuvo un encuentro, a mitad del camino, con servidores públicos de su administración para reflexionar sobre el desempeño obtenido en los tres primeros años de la responsabilidad de servir a las y los ciudadanos de Baja California Sur.

Durante el evento llevado a cabo en el Centro de Convenciones de La Paz, se abordaron temas relacionados con la importancia del Plan Estatal de Desarrollo (2021-2027), economía moral, el significado del manejo racional y transparente de los recursos públicos, así como la importancia de los programas sociales, entre otros.

Dichos contenidos fueron expuestos por la presidenta del Sistema Estatal DIF, Patricia Imelda López Navarro, el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Jesús Omar Castro Cota; la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, y la representante del Coordinador de Asesores, Susana Aguilar Acevedo.

“Fortalecer la visión y el rumbo de esta administración para no caer en las improvisaciones; de ahí la necesidad de que cada una de las áreas y dependencias, exista la claridad de objetivos, entender hacia dónde vamos”, señaló la titular de SEDIF.

En este sentido, el mandatario sudcaliforniano destacó la importancia del trabajo en conjunto, de construir puentes para seguir avanzando en el propósito de un gobierno de transformación que busca el bienestar de todos.

Asimismo, hizo énfasis de hacer un alto y evaluar las acciones realizadas para reforzar el rumbo hacia donde queremos llegar, construir una nueva forma de gobernar con los fundamentos de no mentir, no robar, no traicionar, con ello avanzar en el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan; que el desarrollo económico se vea reflejado en cada una de las familias que viven en esta tierra, puntualizó.

“Buscamos que en cada área seamos eficientes profesionalmente, además de estar preparados para hacer frente a los desafíos que se tienen para el resto de la administración estatal”, concluyó Víctor Manuel Castro Cosío.

