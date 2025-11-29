Volaris anuncia cancelaciones y retrasos en varios de sus vuelos para el fin de semana

Volaris anunció que tendrán una serie de cancelaciones y retrasos en numerosas rutas durante las próximas 48 a 72 horas, luego de que el fabricante Airbus notificara la necesidad de aplicar una actualización de software en una parte importante de la familia Airbus A320 a nivel mundial. La aerolínea anticipará una afectación amplia en su operación debido a esta disposición técnica de carácter obligatorio.

La medida fue instruida después de que la Unión Europea para la Seguridad Aérea, conocida como EASA, emitiera una Directiva de Aeronavegabilidad para que las aerolíneas ejecuten esta actualización en sus aeronaves. Al cumplir con esta determinación, Volaris priorizará la seguridad como su principal eje operativo.

La compañía programará la mayor parte de las intervenciones técnicas entre sábado y domingo, lo que desencadenará cancelaciones y retrasos en buena parte de su red de vuelos. La empresa señalará que, una vez concluido este proceso, sus operaciones volverán gradualmente a la normalidad.

De acuerdo con la aerolínea, la actualización del software impactará a miles de aeronaves alrededor del mundo, lo que representa un reto de coordinación global. A pesar de ello, Volaris afirmará que mantendrá comunicación continua con las autoridades y con Airbus para garantizar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad.

La empresa informará que los pasajeros podrán consultar el estatus de sus vuelos y reprogramarlos sin costo a través del sitio de la empresa, en la sección Mis Reservas, además de su canal de WhatsApp. La aerolínea destacará que estos mecanismos buscan ofrecer alternativas ágiles ante las inevitables afectaciones del fin de semana.

Asimismo, solicitará a los clientes verificar su itinerario antes de presentarse en el aeropuerto, con el fin de evitar contratiempos adicionales. La compañía expresará que lamenta las molestias generadas por este proceso técnico, que afecta globalmente a la aviación comercial.

Volaris insistirá en que su prioridad seguirá siendo la seguridad de pasajeros y tripulación, al tiempo que reafirmará su compromiso con la confiabilidad operativa y la calidad del servicio mientras implementa los ajustes derivados de la actualización del software en su flota Airbus A320.