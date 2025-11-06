Volaris conecta a Jalisco con cinco nuevos destinos y fortalece el turismo
La aerolínea Volaris anunció la apertura de cinco nuevas rutas aéreas desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, fortaleciendo la conectividad turística de Jalisco y consolidando a la capital como un punto estratégico para el turismo nacional e internacional.
Los nuevos destinos son Durango, Zihuatanejo, Puebla, Villahermosa y Bogotá, Colombia, este último como parte de la expansión de la compañía en América Latina.
El incremento de rutas permitirá mayor flujo de visitantes hacia Jalisco, beneficiando a los sectores hotelero, gastronómico y de servicios.
- Leer más: ¿Quién es Grecia Quiroz?, virtual sustituta de Carlos Manzo a la alcaldía de Uruapan, Michoacán
Autoridades estatales destacaron que estas acciones refuerzan la posición del estado como uno de los principales destinos turísticos del país, gracias a su diversidad cultural, su oferta gastronómica y sus atractivos naturales.
Durante la presentación, Volaris también dio a conocer la incorporación de su avión número 150, símbolo del crecimiento sostenido de la aerolínea.
Con esta expansión, Guadalajara se consolida como un hub aéreo líder en el occidente de México, impulsando el turismo y la economía regional con más opciones de vuelo y mejor conectividad con el resto del país y el extranjero.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO