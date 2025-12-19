Volaris justifica retrasos de vuelos en los últimos días

La aerolínea Volaris informó que, durante los últimos días, se han registrado cancelaciones y retrasos en sus vuelos como consecuencia del clima invernal extremo que afecta a diversos aeropuertos de México y Estados Unidos, situación que impacta de manera general a la industria aérea.

De acuerdo con la información difundida, terminales aéreas como Tijuana, Toluca, Culiacán, Los Ángeles, Fresno y Sacramento se han visto obligadas a suspender operaciones de forma temporal, en algunos casos por más de 10 horas, debido al mal tiempo que prevalece en esas regiones.

La empresa señaló que esta situación no fue exclusiva de Volaris, ya que otras aerolíneas también resultaron afectadas, lo que genera un efecto en cadena al impedir que aeronaves y tripulaciones continuaran con sus rutas hacia destinos donde las condiciones meteorológicas no presentan afectaciones.

Asimismo, Volaris explicó que a las condiciones climáticas se suman factores operativos como labores de mantenimiento y el vencimiento de jornadas de las tripulaciones, lo que prolonga algunas de las demoras registradas durante el periodo.

La aerolínea indicó que trabaja para ofrecer soluciones a los pasajeros afectados, priorizando la seguridad y buscando normalizar vuelos en el menor tiempo posible conforme mejoran las condiciones.

En ese contexto, Volaris detalló que ha ofrecido a sus clientes opciones de cambio de ruta, entrega de vouchers o reembolsos, además de mantener actualizada la información a través de su aplicación móvil en el apartado de estatus de vuelos.

Finalmente, la compañía informó que mantiene coordinación con autoridades aeroportuarias para solicitar apoyos como posibles reducciones en la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), y agradeció la comprensión de los usuarios mientras su personal ha trabajado para restablecer las operaciones de forma segura y eficiente.