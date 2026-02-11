Volaris y OMA apuestan por el centro-norte: abrirán 13 nuevas rutas en 2026

La conectividad aérea en el centro-norte de México tendrá un nuevo impulso en el primer semestre de 2026 con la apertura de 13 rutas adicionales de Volaris en ocho aeropuertos operados por Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA). El anuncio consolida una alianza estratégica que busca ampliar la oferta de vuelos y fortalecer la movilidad entre mercados regionales con alta dinámica económica y turística.

La expansión se integrará a la red que ya opera la aerolínea de bajo costo en 11 aeropuertos de OMA, donde al cierre de 2025 sumaba 54 rutas activas. Tan solo el año pasado, Volaris añadió más de 15 nuevos servicios en terminales del grupo aeroportuario, una señal clara de que la demanda regional ha respondido a la estrategia de tarifas accesibles y frecuencias competitivas.

El crecimiento no es aislado. En la última década, la colaboración entre OMA y Volaris ha contribuido a movilizar cerca de 50 millones de pasajeros nacionales e internacionales. Esa cifra da dimensión al peso específico de la aerolínea dentro del portafolio del grupo aeroportuario y confirma el papel de los aeropuertos regionales como nodos clave en la red de transporte del país.

OMA opera y administra 13 aeropuertos en México, entre ellos Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán, Durango, Mazatlán, Reynosa, San Luis Potosí, Tampico, Torreón, Zacatecas, Zihuatanejo y Acapulco. En conjunto, estas terminales trasladan más de 23.2 millones de pasajeros al año, con Monterrey como uno de los principales motores de tráfico y conexión empresarial.

La apuesta de Volaris se apoya en su propio desempeño operativo. En 2025, la compañía transportó 30 millones 995 mil pasajeros, un crecimiento de 5.2% respecto a los 29 millones 473 mil registrados en 2024. El avance confirma la solidez de su modelo de bajo costo, enfocado en estimular la demanda mediante tarifas competitivas y eficiencia operativa.

Desde la dirección de OMA se subraya que la colaboración con Volaris resulta clave para sostener el crecimiento del tráfico aéreo y potenciar la prosperidad regional. La conectividad no solo facilita el turismo, también dinamiza cadenas productivas, comercio y movilidad laboral, especialmente en estados industriales y fronterizos.

En Volaris, la expansión se presenta como una apuesta por ampliar una conectividad accesible y eficiente entre regiones estratégicas del país. El fortalecimiento de rutas en aeropuertos regionales consolida su papel como motores de desarrollo económico, al vincular mercados dinámicos con una oferta que busca mantener precios bajos y estimular nuevos flujos de viajeros.

La apertura de estas 13 rutas durante 2026 marcará un nuevo capítulo en la competencia aérea nacional, donde la conectividad regional gana terreno frente a la concentración histórica en los grandes hubs. Con mayor oferta y diversificación de destinos, el centro-norte del país se perfila como un eje cada vez más relevante en el mapa aeronáutico mexicano.

