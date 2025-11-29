Volaris suspende vuelos durante fin de semana por “ajustes en el software”

La aerolínea Volaris informó que implementará una actualización general del software en gran parte de su flota Airbus A320, a fin de cumplir con una directiva internacional de seguridad emitida por la EASA a Airbus.

La empresa alertó que durante sábado y domingo —y por un periodo estimado de 48 a 72 horas— habrá cancelaciones y demoras en su red de rutas. Para evitar sorpresas, Volaris exhortó a sus pasajeros a revisar el estatus de su vuelo antes de acudir al aeropuerto.

En su comunicado, la aerolínea expresó su pesar por las afectaciones y reafirmó su compromiso de informar oportunamente sobre los avances.

Esta medida obedece a una alerta global: según información reciente, la actualización es preventiva tras detectarse que una fuerte radiación solar podría “corromper datos críticos” del sistema de control de vuelo en aeronaves A320, por lo que no solo Volaris se ha visto afectada, sino también aerolíneas internacionales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO