Volaris y Viva Aerobus actualizan sus Airbus A320 y operan con normalidad

La aviación mexicana cerró una semana tensa con el anuncio de que Volaris y Viva Aerobus completaron la actualización urgente ordenada por Airbus para sus aeronaves A319, A320 y A321, una medida que tomó relevancia nacional tras generar retrasos y ajustes operativos. El cumplimiento puntual de la directiva permite a ambas aerolíneas retomar operaciones normales, despejando dudas sobre posibles afectaciones mayores en plena temporada de alta demanda.

El tema detonó cuando Airbus emitió una Alerta de Operadores por un ajuste imprescindible en el sistema de control de vuelo, obligando a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a coordinar una intervención técnica en 183 aeronaves mexicanas. El volumen de unidades —93 de Viva Aerobus y 90 de Volaris— exigió una logística acelerada para evitar un impacto significativo en la red aérea del país, que en los últimos años depende en gran medida de la eficiencia de estas dos compañías.

A pesar de que los trabajos generaron algunos retrasos iniciales, la AFAC confirmó que el proceso se realizó conforme a lo programado y sin afectaciones mayores. La autoridad destacó que el monitoreo se mantendrá de forma permanente, lo que refleja la importancia de garantizar que la actualización no solo esté instalada, sino que funcione con la precisión exigida en operaciones comerciales.

La confirmación de Volaris sobre la normalidad total en sus vuelos reforzó la estabilidad del sistema aéreo nacional tras tres días de incertidumbre. La aerolínea subrayó que toda su flota ya opera con el software actualizado y agradeció a los pasajeros por la paciencia ante los movimientos horarios, muchos de ellos inevitables en una intervención masiva instruida desde Europa. En días previos, la compañía había advertido cancelaciones y ajustes dentro de una ventana de 48 a 72 horas.

La alerta técnica coincidió con un episodio político en el que Volaris se vio señalada por permitir la operación de pilotos extranjeros bajo un esquema de arrendamiento húmedo. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) acusó al Gobierno federal de facilitar condiciones injustas frente a los aviadores mexicanos, reavivando un debate recurrente en la industria sobre la apertura temporal a tripulaciones foráneas.

La AFAC, sin embargo, defendió la legalidad del modelo, argumentando que el arrendamiento húmedo es una figura constitucionalmente válida y utilizada internacionalmente para resolver picos de operación o contingencias específicas. Este deslinde dejó en claro que, al menos desde la regulación, Volaris actuó dentro del marco permitido, aunque la discusión sindical continúa alimentando tensiones en un sector que históricamente exige estrictos controles laborales y de seguridad.

En paralelo, la actualización completada por ambas aerolíneas vuelve a colocar bajo la lupa la dependencia del país respecto a los fabricantes internacionales y a los lineamientos de agencias extranjeras como la EASA. La intervención acelerada, aunque exitosa, evidencia las presiones técnicas y regulatorias que acompañan a una industria donde cualquier detalle puede escalar a repercusiones operativas de gran alcance.

