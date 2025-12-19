Volaris y Viva Aerobús acuerdan fusión entre ambas aerolíneas de bajo costo

Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús anunciaron un convenio para fusionarse en un solo grupo de transporte aéreo de bajo costo, en el que cada empresa poseerá 50 por ciento de las acciones, según un comunicado conjunto difundido este miércoles.

El acuerdo establece que ambas compañías conservarán sus operaciones actuales bajo certificados independientes y mantendrán sus rutas y marcas mexicanas, con el objetivo de no afectar a los pasajeros y ampliar las opciones de viaje punto a punto en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Las dos aerolíneas iniciaron operaciones en 2006 y actualmente ofrecen servicios en mercados nacionales e internacionales. De acuerdo con la información oficial, el nuevo grupo permitirá fortalecer la conectividad aérea y ampliar el acceso a tarifas de bajo costo.

Bajo los términos del convenio, los accionistas de ambas empresas combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales. Una vez concluida la operación, los accionistas de Viva recibirán títulos de nueva emisión de la controladora de Volaris, mientras que los accionistas de Volaris conservarán sus participaciones actuales.

Cada grupo accionista controlará 50 por ciento del nuevo conglomerado, que operará como un grupo de aerolíneas de bajo costo con mayor escala y capacidad financiera.

Las empresas señalaron que, pese a fusionarse, Volaris y Viva Aerobús seguirán operando bajo certificados y concesiones independientes, al tiempo que expandirán sus capacidades operativas y comerciales.

El comunicado destacó que la integración permitirá generar economías de escala, optimizar la flota y reducir costos, en un contexto marcado por incrementos en gastos operativos derivados de problemas en la cadena de suministro y con fabricantes de aeronaves y motores.

Finalmente, las aerolíneas aseguraron que el nuevo grupo continuará ofreciendo tarifas bajas y altos estándares de calidad, fortaleciendo un modelo de crecimiento sostenible en México, Estados Unidos y mercados de Centro y Sudamérica.