Volaris y Viva Aerobús cumplen actualización técnica de software

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirma que las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús concluyen correctamente los procesos de actualización del software indicados por el fabricante Airbus para los modelos Airbus A319, A320 y A321, luego de una directiva que ordena revisar y ajustar el sistema de control de vuelo en aeronaves que operan en México.

De acuerdo con la autoridad aérea, el procedimiento forma parte de la Alerta de Operadores A27NO22-25 Rev. 00, que exige verificaciones profundas a las aeronaves para garantizar la seguridad operacional en los distintos aeropuertos del país. La AFAC señala que el proceso avanzó sin contratiempos y bajo supervisión técnica directa.

En el reporte oficial, la dependencia detalla que la flota sujeta al protocolo incluyó 93 aeronaves de Viva Aerobús y 90 aeronaves de Volaris, todas incorporadas al programa de revisión y actualización del fabricante. Ambas compañías informaron que el proceso se desarrolló conforme al calendario previsto.

Las aerolíneas indican que no se registraron afectaciones significativas a las operaciones regulares, gracias a la coordinación con las Comandancias Regionales y de Aeropuerto. Según los reportes, la aplicación de la tarea técnica se completó de manera ordenada y sin interrupciones relevantes en la oferta nacional.

La AFAC mantiene un monitoreo permanente para verificar que la medida se aplique de forma adecuada y con apego a los estándares establecidos por Airbus. La autoridad enfatiza que la prioridad es asegurar que cada aeronave continúe operando con los máximos niveles de confiabilidad.

El organismo regulador también reitera que las medidas técnicas se ejecutan siguiendo criterios internacionales y bajo supervisión directa. La AFAC asegura que este tipo de trabajos forma parte del ciclo normal de mantenimiento establecido para la flota comercial.