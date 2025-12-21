Volcadura de autobús de jornaleros deja cinco muertos en la carretera Zacatecas–Fresnillo

Un autobús que transportaba jornaleros volcó sobre la carretera Zacatecas–Fresnillo, lo que dejó cinco personas muertas y 31 lesionadas, de las cuales cuatro se reportan graves, informaron autoridades.

El accidente ocurrió minutos antes de las 6:00 de la mañana de este domingo, en el tramo Morelos–Calera, con dirección a Fresnillo, Zacatecas, cuando el camión, procedente de Jalisco, perdió el control, salió del camino y dio varias vueltas.

Víctimas y heridos

De acuerdo con información oficial, en el lugar murieron cinco personas. Cuatro de los heridos fueron trasladados en estado grave a distintos hospitales.

Además, cinco adultos y un menor de aproximadamente cuatro años sufrieron lesiones de menor gravedad, pero también requirieron atención médica. El resto de los pasajeros fue valorado en el sitio sin necesidad de traslado. Tras confirmarse los fallecimientos, la zona fue acordonada y se solicitó la intervención de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales para el levantamiento de los cuerpos.

Investigación en curso

Elementos de la Guardia Nacional Carreteras y de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron el perímetro para evitar otro accidente y facilitar las diligencias.

Las autoridades ya investigan las causas del siniestro, entre ellas las condiciones del camino y el estado del vehículo.