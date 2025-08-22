VIDEO: Volcadura de autobús en Nueva York cobra vidas; menores entre los fallecidos

Una tragedia vial sacudió el norte del estado de Nueva York este 22 de agosto, cuando un autobús turístico que transportaba a aproximadamente 50 personas desde las Cataratas del Niágara con destino a la ciudad de Nueva York sufrió un accidente mortal. El vehículo se volcó en una autopista cerca de Pembroke, dejando múltiples víctimas fatales, entre ellas varios niños, según informaron las autoridades.

La Policía Estatal de Nueva York confirmó que el autobús perdió el control por razones aún desconocidas antes de caer en una zanja, lo que provocó un despliegue masivo de servicios de emergencia en la zona.

James O’Callaghan, portavoz de la Policía Estatal de Nueva York, enfatizó la gravedad del incidente, señalando que el autobús presentó daños considerables tras el vuelco.

¿Cómo y por qué ocurrió el accidente?

O’Callaghan advirtió que la mayoría de los ocupantes probablemente no usaban cinturón de seguridad, lo que explica las numerosas eyecciones y la gran cantidad de personas atrapadas dentro del vehículo.

El accidente ocurrió a unos 40 kilómetros al este de Buffalo, y las imágenes del lugar muestran el autobús volcado de lado con vidrios y pertenencias esparcidas por la carretera. El autobús no chocó con ningún otro vehículo; simplemente perdió el control desde la mediana.

Operativos de rescate continúan

Los operativos de rescate continúan activos, con la movilización de tres helicópteros médicos de Mercy Flight y otros tres adicionales de otros servicios, que trasladaron a los heridos a hospitales locales.

Como medida de seguridad y para facilitar las labores de emergencia, la Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York cerró un tramo considerable de la carretera en ambas direcciones, recomendando a los conductores evitar la zona.