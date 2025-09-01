Volcadura de camión cisterna cierra carretera a Todos Santos en ambos sentidos

La mañana de este lunes se registró un accidente de camión cisterna en Cabo San Lucas, el cual volcó mientras transitaba con doble remolque cargado de combustible. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 a. m. en la carretera a Todos Santos, a la altura del desarrollo Rolling Hills, generando un cierre total en ambos sentidos de la vialidad.

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas acudió de inmediato para atender la emergencia y coordinar las maniobras de seguridad. Debido a la magnitud del percance, se implementó un operativo especial para el traspaso seguro del combustible y el retiro de la unidad accidentada, a fin de prevenir riesgos para la población y el medio ambiente.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía evitar la zona y mantenerse informada por canales oficiales, ya que se avisará oportunamente cuando la circulación sea restablecida.

Información en proceso…

