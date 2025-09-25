VIDEO: Volcadura de camioneta provoca movilización en el corredor turístico de Los Cabos

La mañana de este jueves se registró un accidente tipo volcadura en el corredor turístico de Los Cabos, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de la Guardia Nacional.

El hecho ocurrió sobre la carretera Transpeninsular, en el tramo Cabo San Lucas–San José del Cabo, a la altura del kilómetro 27.5, donde una camioneta volcó y quedó recostada sobre la cinta asfáltica.

Hasta el momento, se desconoce tanto el número de personas lesionadas como su estado de salud, así como la mecánica del accidente. De acuerdo con imágenes compartidas en el lugar, unidades de la Guardia Nacional arribaron para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el tránsito vehicular.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones, ya que derivado de las precipitaciones registradas esta mañana, el asfalto se encuentra mojado, lo que incrementa el riesgo de accidentes viales en la zona.