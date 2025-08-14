Volcadura de camioneta provoca movilización de emergencias en Los Cabos

Una volcadura de camioneta en Los Cabos provocó la movilización de cuerpos de emergencia este jueves en el tramo San José del Cabo – Cabo San Lucas, dejando a una persona lesionada y tráfico lento en la zona.

Una camioneta tipo pick up volcó alrededor de las 14:00 horas a la altura del kilómetro 6.5, movilizando a unidades del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas. La camioneta transportaba garrafones de agua y terminó volcada sobre el acotamiento de la carretera.

Se confirmó que una persona resultó lesionada y fue trasladada al hospital para su valoración médica. Hasta el momento, las causas del accidente se desconocen.

Debido a la atención del incidente, se registra tráfico lento en la zona, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones.

