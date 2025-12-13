Volcadura en la carretera de cuota de Cabo San Lucas genera caos vial

Este sábado 13 de diciembre se registró una volcadura sobre la carretera de cuota con dirección de Cabo San Lucas hacia San José del Cabo, hecho que generó la movilización de cuerpos de emergencia y alertó a automovilistas que circulaban por la zona, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en uno de los tramos de mayor afluencia vehicular que conecta ambos destinos turísticos de Baja California Sur. No se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Las autoridades investigan las causas que originaron la volcadura. Elementos de seguridad y auxilio acudieron al lugar para atender la situación y realizar labores de abanderamiento, con el objetivo de prevenir nuevos accidentes y restablecer la circulación de manera segura en la carretera de cuota.

Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia entre vehículos, especialmente en esta vía donde el flujo vehicular suele incrementarse durante fines de semana y temporadas vacacionales.

Finalmente, se pidió a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y evitar la difusión de información no confirmada, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la volcadura registrada en el tramo Cabo San Lucas–San José del Cabo.