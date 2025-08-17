Volcadura en la Mesa de Las Casitas deja un muerto y tres heridos en San José del Cabo

Una volcadura en San José del Cabo, a la altura de la Mesa de Las Casitas dejó un saldo de un muerto y tres personas heridas la noche de este sábado en San José del Cabo. El accidente ocurrió sobre la carretera federal y movilizó a cuerpos de emergencia de la zona.

Atención de los rescatistas

El incidente se reportó a las 10:50 de la noche. Elementos de la Estación #3 San José Viejo acudieron con las unidades M-71, A-617 y B-02 para atender a las víctimas.

En el lugar, los paramédicos brindaron auxilio a tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos. Asimismo, confirmaron que una persona perdió la vida y quedó tendida sobre la cinta asfáltica.

Autoridades en la zona

El área permaneció parcialmente cerrada mientras se realizaban las maniobras de rescate y el retiro del vehículo siniestrado. Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las causas del percance.

Las autoridades de tránsito exhortaron a los conductores a extremar precauciones, ya que la carretera federal en esa zona suele registrar accidentes por exceso de velocidad y maniobras riesgosas.