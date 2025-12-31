Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 31 de Diciembre, 2025
HomeSeguridadVolcadura y fuerte choque movilizan a cuerpos de emergencia en BCS
Seguridad

Volcadura y fuerte choque movilizan a cuerpos de emergencia en BCS

Una volcadura en la carretera Todos Santos–La Paz dejó únicamente daños materiales durante la madrugada, mientras que horas después un fuerte choque en la avenida Nicolás Tamaral de Cabo San Lucas dejó personas lesionadas, en ambos casos con intervención de cuerpos de seguridad y auxilio.
31 diciembre, 2025
0
51
Dos accidentes viales marcan el cierre de año en Baja California Sur

IMG: Redes sociales

Dos accidentes viales en Baja California Sur registrados este martes 31 de diciembre generaron la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia, dejando como saldo personas lesionadas en Cabo San Lucas y daños materiales en la carretera Transpeninsular.

El primero de los percances ocurrió durante la madrugada, alrededor de la 1:25 horas, cuando se reportó una volcadura vehicular a la altura del kilómetro 37+400 de la carretera Todos Santos–La Paz, dentro de la jurisdicción de la Delegación de El Carrizal.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad encontraron un vehículo compacto Hyundai Grand i10 modelo 2021, fuera de la cinta asfáltica tras haber volcado. En el lugar ya se encontraban unidades de la Guardia Nacional, resguardando la zona. De acuerdo con la información oficial, el accidente dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.

Asimismo, se contó con la presencia de la aseguradora, mientras que personal de seguridad brindó apoyo en labores de vialidad para evitar otro incidente en este tramo de la carretera Transpeninsular. Las unidades se retiraron del lugar alrededor de las 2:30 de la madrugada, una vez concluidas las maniobras necesarias.

Horas más tarde, alrededor de las 7:30 de la mañana, se registró un fuerte choque sobre la avenida Nicolás Tamaral, en Cabo San Lucas, lo que provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

Este segundo accidente de tránsito dejó como saldo personas lesionadas, quienes fueron atendidas por paramédicos, mientras que corporaciones de seguridad aseguraron la zona para facilitar las labores de auxilio. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número de lesionados ni la gravedad de sus heridas. En este caso, se advirtió que las imágenes del hecho son de contenido sensible.

Ambos hechos viales ocurrieron en el contexto del cierre de año, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones al volante, especialmente en zonas urbanas y tramos carreteros de Los Cabos y el resto del estado.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAccidente vehiculares
Articulo anterior

Los ciberataques que marcaron 2025 y pusieron en jaque a gobiernos, empresas ...

Siguiente articulo

Países de Asia dan la bienvenida al 2026 con tradiciones de Año ...