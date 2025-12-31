Volcadura y fuerte choque movilizan a cuerpos de emergencia en BCS

Dos accidentes viales en Baja California Sur registrados este martes 31 de diciembre generaron la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia, dejando como saldo personas lesionadas en Cabo San Lucas y daños materiales en la carretera Transpeninsular.

El primero de los percances ocurrió durante la madrugada, alrededor de la 1:25 horas, cuando se reportó una volcadura vehicular a la altura del kilómetro 37+400 de la carretera Todos Santos–La Paz, dentro de la jurisdicción de la Delegación de El Carrizal.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad encontraron un vehículo compacto Hyundai Grand i10 modelo 2021, fuera de la cinta asfáltica tras haber volcado. En el lugar ya se encontraban unidades de la Guardia Nacional, resguardando la zona. De acuerdo con la información oficial, el accidente dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.

Asimismo, se contó con la presencia de la aseguradora, mientras que personal de seguridad brindó apoyo en labores de vialidad para evitar otro incidente en este tramo de la carretera Transpeninsular. Las unidades se retiraron del lugar alrededor de las 2:30 de la madrugada, una vez concluidas las maniobras necesarias.

Horas más tarde, alrededor de las 7:30 de la mañana, se registró un fuerte choque sobre la avenida Nicolás Tamaral, en Cabo San Lucas, lo que provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

Este segundo accidente de tránsito dejó como saldo personas lesionadas, quienes fueron atendidas por paramédicos, mientras que corporaciones de seguridad aseguraron la zona para facilitar las labores de auxilio. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número de lesionados ni la gravedad de sus heridas. En este caso, se advirtió que las imágenes del hecho son de contenido sensible.

Ambos hechos viales ocurrieron en el contexto del cierre de año, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones al volante, especialmente en zonas urbanas y tramos carreteros de Los Cabos y el resto del estado.

