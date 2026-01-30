Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Volcadura en el Corredor Turístico de Los Cabos deja una persona lesionada

Un accidente tipo volcadura se registró la mañana de este viernes en el Corredor Turístico de Los Cabos, a la altura de Mazda, en sentido San José del Cabo–Cabo San Lucas. El percance dejó una persona lesionada y fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.
30 enero, 2026
La mañana de este viernes 30 de enero, un accidente de tránsito tipo volcadura provocó tráfico lento en el Corredor Turístico de Los Cabos, a la altura de la agencia Mazda, en el sentido de San José del Cabo hacia Cabo San Lucas.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, el reporte se recibió alrededor de las 11:35 horas, movilizando a unidades con personal del área de Operaciones.

En el lugar se localizó una camioneta tipo pick up volcada, la cual se encontraba sobre el carril izquierdo. El vehículo transportaba tanques extintores.

Como resultado del percance, una persona resultó lesionada, misma que fue atendida en el sitio por los cuerpos de emergencia, sin que hasta el momento se haya informado la necesidad de traslado hospitalario.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la zona debido a la reducción de carriles.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

