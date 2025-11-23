Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 23 de Noviembre, 2025
Seguridad

Volcadura en el Corredor Turístico de Los Cabos deja una persona con lesiones menores

Autoridades aún investigan qué provocó el accidente
Brenda Ireri Yáñez
23 noviembre, 2025
Autoridades aún investigan qué provocó el accidente

Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas

La madrugada de este domingo 23 de noviembre, personal del Batallón de Operaciones  del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas atendió un reporte de volcadura automovilística en el Corredor Turístico de Los Cabos, a la altura de Playa Santa María.

Las unidades del cuerpo de emergencias 64, 66 y 76 localizaron un vehículo sedán volcado sobre el capacete. Al llegar al sitio, los paramédicos atendieron a una persona con lesiones menores,  tras la revisión del estado de salud se determinó que no habia  necesidad de traslado al hospital.

Hasta el momento no se conocen las causas del accidente, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer cómo ocurrió el incidente.

Lametablemente en las muertes por accidentes de tránsito aumentaron en Baja California Sur  en el último año, al pasar de 72 a 92 casos entre enero y octubre de 2024 y 2025, según el SESNSP.

