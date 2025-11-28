Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 28 de Noviembre, 2025
BCS

Volcadura de tractocamión con hidrocarburos en la Transpeninsular

Un tractocamión que transportaba hidrocarburos volcó en el kilómetro 192 de la carretera Transpeninsular, en el tramo Santa Rosalía–Loreto, dejando una persona fallecida y un derrame significativo en la zona.
Joaquín Sánchez Castro
28 noviembre, 2025
Volcadura de tractocamión con hidrocarburos en la Transpeninsular deja un muerto; cierran tramo Santa Rosalía–Loreto

Foto: Cortesía

La tarde de este jueves se registró un grave accidente en el kilómetro 192 del tramo carretero Santa Rosalía–Loreto, donde un tractocamión que trasladaba hidrocarburos volcó y derramó su carga sobre la carretera Transpeninsular, provocando una emergencia ambiental y de movilidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del vehículo perdió la vida en el lugar debido a la magnitud del impacto. Equipos de Protección Civil, Policía Municipal y personal especializado en manejo de materiales peligrosos acudieron de inmediato para contener el derrame y asegurar el área.

La zona permanece acordonada y con cierre parcial, mientras se evalúa el alcance de la fuga y se realizan maniobras para remover la unidad sin generar nuevos riesgos. El hidrocarburo sobre la cinta asfáltica representa un peligro de incendio, explosión y pérdida de control vehicular, por lo que se han colocado señalamientos y desvíos temporales.

Se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre la causa de la volcadura y la estimación del tiempo necesario para la limpieza total del tramo.

