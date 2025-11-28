Volcadura de tractocamión con hidrocarburos en la Transpeninsular
La tarde de este jueves se registró un grave accidente en el kilómetro 192 del tramo carretero Santa Rosalía–Loreto, donde un tractocamión que trasladaba hidrocarburos volcó y derramó su carga sobre la carretera Transpeninsular, provocando una emergencia ambiental y de movilidad.
De acuerdo con los primeros reportes, el operador del vehículo perdió la vida en el lugar debido a la magnitud del impacto. Equipos de Protección Civil, Policía Municipal y personal especializado en manejo de materiales peligrosos acudieron de inmediato para contener el derrame y asegurar el área.
La zona permanece acordonada y con cierre parcial, mientras se evalúa el alcance de la fuga y se realizan maniobras para remover la unidad sin generar nuevos riesgos. El hidrocarburo sobre la cinta asfáltica representa un peligro de incendio, explosión y pérdida de control vehicular, por lo que se han colocado señalamientos y desvíos temporales.
Se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre la causa de la volcadura y la estimación del tiempo necesario para la limpieza total del tramo.
Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO