Volcadura en El Centenario deja dos lesionados tras choque entre patrulla y vehículo particular

Este miércoles 10 de diciembre de 2025, se registró un fuerte accidente vial en el kilómetro 16 de la carretera transpeninsular —en la zona de El Centenario, municipio de La Paz, Baja California Sur— cuando una patrulla municipal, detenida brindando apoyo en otro incidente, fue impactada por alcance por un vehículo particular. El choque provocó la volcadura de la unidad oficial y dejó afectaciones en el tránsito vehicular.

Tras el impacto, el conductor del automóvil particular resultó lesionado gravemente —diagnosticado como “policontundido”— por lo que fue trasladado en código amarillo a un hospital para recibir atención médica. Además, un elemento policial presentó lesiones menores.

Elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los afectados y controlar la circulación, que se vio parcialmente interrumpida durante varias horas. Las autoridades atribuyen el accidente a una posible distracción del conductor particular, quien —según los primeros reportes— no advirtió que la patrulla se encontraba detenida en la vía.

El incidente pone una vez más sobre la mesa la urgencia de aumentar la precaución al conducir, sobre todo en tramos carreteros donde ya ocurrió un accidente y las unidades quedan detenidas. Las autoridades hicieron un llamado a respetar señalamientos y extremar precauciones para evitar tragedias mayores.

