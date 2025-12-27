Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Volcadura en El Centenario deja un fallecido

Una persona perdió la vida luego de que una camioneta tipo pickup Ranger volcara en la delegación de El Centenario, en el municipio de La Paz, Baja California Sur.
27 diciembre, 2025
Foto:Cortesia

Una persona del sexo masculino perdió la vida tras una volcadura vehicular registrada en la delegación de El Centenario, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, informaron autoridades y cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió sobre la calle 6, a la altura del kilómetro 5.6, donde una pickup Ford Ranger se volcó por causas que aún no han sido determinadas. Testigos alertaron a los servicios de emergencia, quienes se trasladaron de inmediato al sitio.

Al arribar al lugar, paramédicos confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. Elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir las diligencias legales y el peritaje oficial, con el fin de esclarecer las circunstancias del percance.

Personal de tránsito y agentes de investigación quedaron a cargo del levantamiento de indicios, mientras que el cuerpo fue trasladado para los procedimientos forenses de ley.

Tras el hecho, autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y extremar cuidados, especialmente en tramos carreteros donde se han registrado accidentes similares.

