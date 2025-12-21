Volcadura y explosión de pipa en Chamula, Chiapas, deja un muerto

Un hombre murió y varias personas resultaron heridas tras la volcadura y explosión de una pipa de gas en San Juan Chamula, en el estado de Chiapas.

El accidente ocurrió la tarde del sábado en una pendiente de la carretera, cuando la pipa se quedó sin frenos y se salió de la cinta asfáltica, dijeron autoridades locales.

Explosión y rescate

Tras la volcadura, la pipa explotó, lo que complicó las labores de auxilio en el lugar. Equipos de emergencias y bomberos llegaron para controlar el fuego y atender a los heridos. Testigos informaron que la explosión fue muy fuerte y que se escuchó a varios kilómetros de distancia.

Víctimas y atención médica

La víctima mortal fue identificada como un trabajador que viajaba en la pipa al momento del accidente.

Además, varias personas sufrieron quemaduras y golpes, por lo que fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención.

No se ha precisado el número exacto de heridos, pero las autoridades confirmaron que hay personas bajo observación médica.

Investigación del accidente

La Fiscalía y elementos de seguridad del estado iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y la explosión.