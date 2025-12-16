Volcadura de dompe de carga en Loreto, no se reportan lesionados
Una volcadura de un dompe de carga se registró este martes en el cruce de las calles Misioneros y Benito Juárez, en la zona centro de Loreto, en Baja California Sur, lo que provocó afectaciones a la circulación vehicular y movilización de cuerpos de auxilio.
De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad quedó recostada tras caer a una zanja abierta como parte de los trabajos de pavimentación que se realizan en el área. El incidente ocurrió durante maniobras de tránsito por la zona intervenida.
Autoridades locales informaron que no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el percance generó riesgos adicionales debido a la dimensión del vehículo y a la condición del terreno donde se realizan las obras.
Elementos de seguridad y personal de tránsito acordonaron el área para prevenir nuevos accidentes y facilitar las labores de retiro del dompe, así como la evaluación de daños en la infraestructura vial.
Ante la volcadura, se recomendó a la ciudadanía extremar precauciones, evitar la zona y utilizar vías alternas, ya que la circulación permanece afectada mientras continúan los trabajos de atención y rehabilitación del tramo intervenido.
