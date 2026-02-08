Volcadura de pipa provoca cierre en Carretera 200 en Jalisco

La mañana de este sábado se registró la volcadura de una pipa que transportaba combustible en el estado de Jalisco, lo que obligó a las autoridades a implementar un operativo de emergencia. El accidente de la pipa, que trasladaba 34 mil 500 litros de gasolina, ocurrió sobre la carretera federal 200, específicamente a la altura del kilómetro 65, en las inmediaciones de la localidad de Chamela, dentro del municipio de La Huerta.

Debido a la magnitud del incidente, Protección Civil Jalisco informó que se mantiene un cierre total de la circulación en ambos sentidos de la vía. Tras el impacto, la unidad presentó tres fugas, de las cuales una permanece activa debajo del contenedor, lo que incrementa el riesgo de explosividad y ha complicado las labores de contención por parte de los rescatistas en esta zona estratégica de Jalisco.

El personal operativo de Protección Civil trabaja arduamente en el control de riesgos, mientras se coordina el arribo de equipo especializado para iniciar el trasiego del hidrocarburo. Las autoridades señalaron que la carretera federal 200 permanecerá bloqueada hasta que se logre retirar el peligro, por lo que se recomienda a los automovilistas buscar rutas alternas para evitar quedar varados en el sector de Chamela.

Riesgos tras la volcadura de la pipa

La corporación de Protección Civil Jalisco explicó que la fuga activa se localiza en una zona de difícil acceso bajo la pesada unidad, lo que obliga a extremar las precauciones para evitar chispas o fuentes de calor. El cierre preventivo busca salvaguardar la integridad de los viajeros que transitan por el municipio de La Huerta, ya que los 34 mil 500 litros de gasolina representan una amenaza latente para el entorno.

Por su parte, los elementos de seguridad indicaron que se ha establecido un perímetro de seguridad riguroso alrededor del kilómetro 65 de la carretera federal 200. La dependencia reiteró que el paso vehicular solo será rehabilitado una vez que se concluya el trasiego seguro a otra pipa y se descarte cualquier posibilidad de incendio en este tramo cercano a Chamela.

