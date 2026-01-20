Volcadura de pesada unidad en Puerto de Pichilingue, en La Paz

Una pesada unidad de carga tipo tráiler protagonizó un aparatoso accidente la tarde de este lunes en las inmediaciones del Puerto de Pichilingue, en la Paz, Baja California Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo sufrió una salida de camino que derivó en la volcadura de la unidad sobre su costado derecho, obstruyendo parcialmente uno de los carriles de acceso a la terminal marítima.

El incidente se registró en una de las curvas cercanas al recinto portuario, donde el conductor del tráiler presuntamente perdió el control del volante. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de La Paz, así como cuerpos de rescate para brindar los primeros auxilios; de manera preliminar, se informa que el operador resultó con lesiones menores que no ponen en riesgo su vida, aunque fue valorado por paramédicos en la escena.

Debido a que la pesada unidad vuelca con una carga considerable, las maniobras de las grúas para retirar el vehículo podrían prolongarse por varias horas. Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se hicieron cargo del peritaje correspondiente para determinar si el exceso de velocidad o una falla mecánica en el tráiler fueron las causas que originaron este siniestro en una de las vías más transitadas por el transporte de suministros.

Riesgos viales y logística en el Puerto de Pichilingue

El tramo carretero que conduce al Puerto de Pichilingue es fundamental para el abastecimiento de Baja California Sur, ya que por esta vía transita la mayor parte de la mercancía que ingresa vía marítima. Históricamente, este sector ha registrado incidentes donde el peso de la carga y el diseño de la vialidad juegan un papel determinante cuando una unidad acaba en volcadura, generando importantes retrasos en la cadena logística del estado.

Las autoridades han solicitado a los automovilistas y transportistas extremar precauciones al circular por la zona.

La volcadura del tráiler se someterá a análisis de las huellas de frenado y el estado de los neumáticos de la unidad siniestrada serán integrados al informe técnico para deslindar responsabilidades legales y determinar los daños ocasionados a la infraestructura carretera.

