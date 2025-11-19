Volcadura en carretera Transpeninsular deja un muerto y un herido en San José del Cabo

Un accidente tipo volcadura se registró sobre la carretera Transpeninsular deja un muerto y una persona lesionada, así como daños severos a la unidad.

El siniestro ocurrió poco antes del entronque de Las Casitas, en dirección hacia La Paz, un punto conocido por sus curvas estrechas y limitada visibilidad en horas de alta circulación.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos del Departamento de Bomberos de la Estación No. 3 en San José Viejo fueron los primeros en llegar al sitio de la volcadura. Las unidades M-22, A-615 y B-02 se desplegaron junto con personal de la Dirección Municipal de Protección Civil para evaluar la magnitud del accidente, que involucraba un vehículo seriamente dañado y dos personas afectadas en su interior y alrededores.

Los rescatistas informaron que uno de los ocupantes fue trasladado de inmediato por una ambulancia de Protección Civil, mientras que una segunda persona fue localizada fuera de la unidad sin signos vitales. La escena de la volcadura, describen, mostraba indicios de un impacto violento, pero sin evidencia inmediata que permitiera establecer con claridad qué originó la volcadura.

La falta de una causa preliminar, señalaron las autoridades, obliga a seguir los protocolos de investigación correspondientes. Serán peritos especializados quienes determinen si la volcadura fue consecuencia de exceso de velocidad, una falla mecánica, condiciones de la carretera o un factor humano aún no identificado. Las diligencias iniciales incluyeron el resguardo del vehículo y levantamiento de indicios en la zona.

El accidente reaviva la discusión sobre la seguridad vial en la carretera federal que conecta San José del Cabo con La Paz, una ruta vital pero constantemente marcada por incidentes graves. Mientras la comunidad espera claridad sobre lo ocurrido, las autoridades insisten en mantener extremas precauciones y recordar que, en este corredor, una simple pérdida de control puede derivar en una volcadura con consecuencias irreversibles.

El accidente registrado pone en evidencia la vulnerabilidad de los tramos carreteros en Baja California Sur, donde el flujo vehicular intenso y las condiciones del asfalto pueden convertir cualquier distracción en una tragedia.