Sábado 27 de Diciembre, 2025
Seguridad

Volcadura de tráiler mantiene tráfico pesado en carretera La Paz–Ciudad Constitución

Un tráiler volcado a la altura del kilómetro 77 de la carretera La Paz–Ciudad Constitución ocasionó tráfico intenso y largas filas de vehículos desde la tarde del viernes, con afectaciones que continuaron durante este sábado pese a la reapertura parcial de la vía.
27 diciembre, 2025
IMG: Arturo Corona| Redes sociales

La volcadura de un tráiler registrada la tarde del viernes 26 de diciembre provocó el cierre parcial de la carretera La Paz–Ciudad Constitución, a la altura del kilómetro 77, generando tráfico pesado y afectaciones a la circulación que continuaron durante este sábado 27.

De acuerdo con publicaciones realizadas en redes sociales, personas que transitaban por la zona manifestaron haber permanecido varadas durante varias horas, luego de que el accidente mantuviera detenidos a numerosos vehículos mientras se llevaban a cabo las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

Este sábado, también a través de reportes difundidos en redes, se informó que ya fue habilitado el paso vehicular en el kilómetro 77, aunque únicamente por un carril, por lo que el tránsito continúa siendo lento. Ante esta situación, se exhortó a los automovilistas a tomar precauciones, prever tiempos de traslado y mantenerse atentos a actualizaciones sobre el estado de la vía.

  • Daniela Lara

