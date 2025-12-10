Volcadura de tráiler causa cierre parcial en la cuesta del Infierno; en el tramo San Ignacio–Santa Rosalía

Este miércoles se registró una volcadura de un tráiler en las inmediaciones de la conocida cuesta del Infierno, sobre el tramo carretero San Ignacio–Santa Rosalía, en el norte de Baja California Sur. El incidente provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y de la Guardia Nacional División Carreteras.

De acuerdo con los primeros reportes, la volcadura no dejó personas lesionadas, por lo que únicamente se atendieron daños materiales y se verificó que no existiera riesgo de derrame de carga. Las autoridades acordonaron el área para permitir las labores de auxilio y evitar nuevos incidentes en una zona ya considerada de alta peligrosidad por su pronunciada pendiente.

Elementos de emergencia trabajaron en asegurar el vehículo siniestrado, mientras que la Guardia Nacional implementó un operativo especial para dirigir el tránsito y mantener la circulación controlada. Debido a la volcadura, la carretera quedó parcialmente obstruida, lo que ocasionó demoras en ambos sentidos.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al cruzar por la zona, pues las maniobras de retiro de la unidad podrían prolongarse durante las próximas horas. Además, reiteraron el llamado a manejar con responsabilidad, especialmente en tramos donde se han reportado múltiples incidentes similares.

La volcadura en la cuesta del Infierno reaviva la preocupación por las condiciones de seguridad en esta vía federal, una ruta fundamental para transportistas y viajeros del norte del estado, donde las pendientes, el peso de las unidades y el exceso de velocidad suelen ser factores recurrentes en accidentes de alto impacto.