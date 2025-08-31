Volcadura de tráiler en Los Barriles deja dos lesionados y derrame de combustible

Un accidente tipo volcadura se registró la mañana de este domingo en la carretera federal, a la altura del tramo entre Los Barriles y San Bartolo, Km 117+500, de Norte a Sur, cuando un tráiler que transportaba palmeras perdió el control y volcó sobre su costado derecho.

El llamado de emergencia se activó a las 10:20 horas, movilizando al personal de la Estación #6 Buenavista del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, quienes llegaron al lugar con la unidad B-32 para atender la situación.

Al arribo de los bomberos, se localizaron dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, que se encontraban a un costado del tráiler. Ambos fueron atendidos por el personal de rescate en el lugar antes de su traslado a un centro médico para valoración.

Durante la intervención, se detectó un derrame de combustible diésel, producto del accidente, el cual fue neutralizado utilizando Polvo Químico Seco (PQS) para evitar riesgos de incendio y contaminación ambiental.

El tráiler transportaba palmeras y quedó sobre su costado, lo que generó complicaciones en el tránsito de la carretera federal, mientras personal de bomberos y autoridades de tránsito trabajaron para asegurar la zona y restablecer la circulación de manera segura.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones al transitar por este tramo y atender las indicaciones del personal de emergencia, ya que los trabajos de remoción del tráiler y limpieza del combustible podrían prolongarse varias horas.

Este incidente refuerza la importancia de la seguridad vial en carreteras federales de Baja California Sur, así como la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia ante accidentes de transporte de carga.

