Volcaduras en Mulegé y Los Cabos marcan el inicio de la semana en BCS

La mañana de este lunes 29 de diciembre inició con dos accidentes de tránsito tipo volcadura en distintos municipios de Baja California Sur, hechos que refuerzan el llamado a extremar precauciones durante las festividades de fin de año, periodo en el que se incrementa la movilidad vehicular y el riesgo de percances.

De acuerdo con información compartida en redes sociales, muy temprano se registró una volcadura en el tramo carretero Guerrero Negro–Vizcaíno, en el municipio de Mulegé, a la altura del kilómetro 187, en el carril de sur a norte. En el accidente se vio involucrada una pipa, cuyo conductor presentó lesiones menores y se reporta estable. Al sitio acudió personal de la Guardia Nacional para atender la situación y realizar las labores correspondientes.

Posteriormente, a las 8:47 de la mañana, personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, de la Estación #1 Centro, fue movilizado para atender otro accidente automovilístico tipo volcadura, ocurrido sobre el puente del G-20, a la altura de la caseta de cobro del libramiento, en el municipio de Los Cabos. Afortunadamente, en este hecho no se reportaron personas lesionadas.

Estos incidentes se presentan en un contexto donde las cifras oficiales reflejan un incremento en muertes y personas lesionadas por accidentes viales en Baja California Sur, siendo Los Cabos y La Paz los municipios con mayor incidencia. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre de 2025 se han registrado en la entidad 104 víctimas mortales y 552 personas lesionadas por homicidios culposos y lesiones culposas derivadas de accidentes de tránsito.

Ante este panorama, autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, evitar el consumo de alcohol al volante, respetar los límites de velocidad y revisar las condiciones mecánicas de los vehículos, con el objetivo de prevenir accidentes durante este cierre de año.

