¡Impactante! El volcán Kīlauea entra en erupción con una impresionante apariencia y potencia

Hawái, EE.UU.- Kīlauea, uno de los volcanes más famosos del mundo ha vuelto a erupcionar, dejando perplejos a habitantes de las islas como a científicos por igual.

Ubicado en el archipiélago de Hawái, en Isla Grande, Kīlauea forma parte del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, siendo el más activo del parque, con una altura de 1,247 metros sobre el nivel del mar está categorizado como un volcán “Escudo“, caracterizado por tener lavas fluidas que crean pendientes suaves.

Kīlauea, su importancia para los estudios científicos y para la religión

Al ser uno de los volcanes más famosos y activos del mundo, Kīlauea es también uno de los más estudiados, ayudando a entender con mayor claridad los procesos volcánicos y el comportamiento del manto terrestre, utilizando numerosas estaciones de monitoreo y sensores.

Sin embargo, Kīlauea posee una gran importancia para los nativos del archipiélago hawaiano, pues dentro de la mitología hawaiana, Kīlauea es el hogar de la diosa del fuego, los volcanes y la creación, Pele, lo que hace al volcán y sus erupciones por igual sagradas.

Su erupción más reciente y el por qué es tan impactante

Siendo registrada el día 2 de septiembre del presente año, esta erupción marcó la número 32 desde diciembre del 2024, un patrón que no ha sido registrado desde 1983.

Con una sorprendente potencia, se registró a Kīlauea lanzando lava a una altura aproximada de 500 pies, alrededor de 150 metros.

En un directo compartido por el Servicio Geológico de EE.UU, se logró observar la increíble potencia de su erupción y su igualmente impresionante fuentes de lava.

Tras su erupción, el Servicio Geológico de EE.UU catalogó el área como un nivel de alerta de observación constante, comentando que los riesgos se limitan de momento a áreas circundantes al volcán, siendo los principales riesgos los vapores emitidos por el volcán y posibles caídas de fragmentos del volcán.