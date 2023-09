Voleibolista sudcaliforniana sueña con llegar a lo más alto en su carrera

Cinthia Janet Medina Martínez es una voleibolista de Baja California Sur que ha participado en torneos nacionales e internacionales, actualmente estudia Negocios e Innovación Económica en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y se desempeña en el deporte, el cual practica desde pequeña

Medina dijo que el amor por este deporte se lo debe a su papá, ya que fue él quien desde pequeña le inculcó esa actividad y hasta la fecha le ha regalado amistades que se convirtieron en familia y muchos sueños e ilusiones por cumplir.

“Nací en un ambiente donde el deporte era muy importante y empecé, para mis papás también siempre fue muy importante el inculcarme y empecé en atletismo, fue mi primer acercamiento a al deporte a los cinco años y como mis papás veían que a mí me encantaba andar corriendo y hacer como la actividad física ellos me ponían con un balón, a jugar con ellos […] Yo iba todos sus partidos y me enseñaron lo básico, volar, golpear, etc.”.