Copa Mundial FIFA 2026: Así puedes registrarte como voluntario en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y, por primera vez en la historia, se celebrará en tres países y 16 ciudades sede de Norteamérica: México, Estados Unidos y Canadá. La FIFA ha lanzado la convocatoria para integrar el programa de voluntariado más grande de su historia, con más de 65 mil plazas disponibles.

Los seleccionados vivirán una experiencia única apoyando en distintas áreas del torneo, desde logística y atención a fans hasta operaciones en los estadios.

Requisitos para ser voluntario del Mundial 2026 en México

Para participar en el programa y ser voluntario en el Mundial 2026 deberás:

Tener 18 años o más al momento de enviar la solicitud.

Cumplir con los requisitos migratorios del país sede que elijas.

Contar con disponibilidad para un mínimo de 8 turnos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Tener dominio de español e inglés (otros idiomas son un plus).

Aprobar el proceso de selección , que incluye una evaluación en línea, pruebas presenciales (Volunteer Team Tryouts) y capacitación.

Pasar una verificación de antecedentes.

No se requiere experiencia previa, pero sí entusiasmo, actitud de servicio y trabajo en equipo.

Ciudades sede del Mundial 2026 en México

En territorio nacional, los voluntarios podrán colaborar en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se disputarán varios partidos de la fase de grupos y rondas finales del Mundial 2026.

Costos y beneficios

La FIFA no cubre gastos de viaje, hospedaje ni traslados internacionales; sin embargo, durante los turnos se proporcionarán comidas, refrigerios e información sobre transporte local. Además, cada voluntario recibirá uniforme y acreditación oficial.

Cómo registrarse para ser voluntario del Mundial 2026

Ingresa a la Comunidad de Voluntarios de la FIFA en su portal oficial. Lee los requisitos completos y completa el formulario en línea. Realiza la evaluación virtual explicando por qué quieres unirte al programa. Selecciona la ciudad sede de tu preferencia (solo se puede elegir una y no se puede cambiar después).

Ser voluntario en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es solo ayudar en el torneo, sino formar parte de un evento que unirá a miles de millones de aficionados en todo el planeta. Si cumples con los requisitos y quieres vivir una experiencia irrepetible, el momento de inscribirte es ahora.