Se registra voraz incendio en el Vado de Santa Rosa

Un voraz incendio en el Vado de Santa Rosa, en el municipio de Los Cabos, provocó la movilización de cuerpos de emergencia durante la tarde de este sábado. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, de acuerdo con el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana.

🚒🚓 Bomberos y Seguridad Pública controlan el incendio sin víctimas

El siniestro fue atendido por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo, quienes lograron sofocar las llamas poco tiempo después del reporte. Asimismo, Seguridad Pública acordonó la zona para garantizar la seguridad de la población y facilitar los trabajos de contención.

“En este momento, me encuentro en el área para asegurar que no tengamos población afectada. Afortunadamente, no la hay”, declaró el funcionario municipal.

👨‍🚒 Se investigan causas del siniestro en el Vado de Santa Rosa

Aunque las causas del incendio aún no han sido determinadas, las autoridades permanecen en el lugar realizando labores de vigilancia y evaluación de daños.

Se exhorta a la ciudadanía a evitar acercarse al área mientras continúan los trabajos de enfriamiento y supervisión.

