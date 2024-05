Voraz incendio en el vado de Santa Rosa arrasa con vivienda

Durante la noche del sábado 18 de mayo, un voraz incendio arrasó con dos vehículos y una vivienda en el vado de Santa Rosa, en San José del Cabo. Afortunadamente, no se reportan lesionados, ni fallecidos.

Los hechos se registraron en las últimas horas del día sábado, y el suceso rápidamente inundó las redes. Al sitio llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes después de un par de horas lograron sofocar las llamas.

De acuerdo con las declaraciones del comandante de Bomberos de San José, los elementos se mantuvieron en el sitio ya entrada la madrugada, hasta que se cercioraron que no se pudiera reavivar el fuego, para ello, se requirió de tres unidades extintoras.

De momento no se ha reportado la causa del incendio, ni se ha cuantificado cuántas viviendas más resultaron afectadas por el fuego. No obstante, no se reportaron lesionados, solo perdidas materiales, entre los que destacan dos vehículos.

Cabe destacar que la jornada del sábado fue intensa para el Cuerpo de Bomberos, pues desde temprano y durante varias horas estuvieron sofocando un incendio en el relleno sanitario de Palo Escopeta.