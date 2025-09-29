Novena eliminación ¿Cómo votar masivamente en La Casa de los Famosos para salvar a tu favorito?

Hoy es la novena eliminación de La Casa de los Famosos México 3 y en los buscadores de internet ya abunda la pregunta ¿cómo votar masivamente? Esto con la finalidad de salvar a su participante favorito de este reality show de Televisa.

Es por ello que hoy te traemos una guía paso a paso para que salves a Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aldo De Nigris o Aarón Mercury quienes son los cinco nominados que hoy 28 de septiembre están en riesgo de abandonar la competencia.

Con más de 60 días de encierro y solo un puñado de habitantes en pie es lógico que la tensión esté a tope dentro de La Casa de los Famosos México y afuera también debido a la gran cantidad de seguidores que tienen los aún habitantes.

La gala de expulsión la podrás VER EN VIVO a las 8:30 p.m y la producción de TelevisaUnivision ha ajustado las reglas para mantener el pulso acelerado. Los cinco en la cuerda floja dependen exclusivamente de los fans: tu voto podría ser el salvavidas que evite una salida sorpresiva y a continuación te vamos a decir cómo votar masivamente por quien quieras que se salve hoy y pase a la gran final de La Casa de los Famosos.

Aunque el pasado viernes se permitió un “modo turbo” con hasta 20 votos por cuenta ViX Premium, hoy domingo todo vuelve a la normalidad con 10 votos por persona. Para votar masivamente en La Casa de los Famosos, el secreto está en la coordinación: únete a grupos de fans en redes sociales, usa cuentas familiares o múltiples dispositivos.

La plataforma oficial, ViX, es el epicentro para ver y votar masivamente por los habitantes de La Casa de los Famosos: accede desde la app o web, selecciona el banner de la gala y elige a tu favorito hasta agotar los 10 votos.

Guía rápida para votar masivamente en La Casa de los Famosos:

1. Regístrate o inicia sesión en ViX: Crea una cuenta gratuita o usa Premium para más beneficios. Descarga la app para notificaciones push que avisan aperturas de votación.

2. Accede a la sección de La Casa: Busca el banner “Vota por tu favorito” en la home del reality. Aparecerán los perfiles de los nominados con clips exclusivos.

3. Elige y multiplica: Selecciona hasta 10 veces por cuenta. Para “masivo”, invita a amigos a votar simultáneamente o crea perfiles secundarios (respetando términos de uso). Usa WiFi estable para evitar interrupciones.

Como tip, te recomendamos configurar recordatorios para las 7:00 p.m., cuando suelen abrir las urnas, y evita picos de tráfico uniéndote temprano.

Te recordamos que Mar Contreras ya aseguró su lugar como primera finalista, mientras que Abelito se blindó tras ganar el Grand Prix y hoy ninguno de ellos está en riesgo de abandonar La Casa de los Famosos.