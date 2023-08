“Les voy a ganar”, declara Fernández Noroña

“Les voy a ganar”, declaró Gerardo Fernández Noroña este martes en rueda de prensa en la ciudad de La Paz. El aspirante a Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación dijo que confía en que los resultados de la encuesta lo favorecerán. Sin embargo, reconoció que el apoyo está inclinado hacia algunos de sus contrincantes.

El diputado con licencia señaló que, en su gira por el país, hasta el momento ha gastado dos millones y medio de pesos. En este contexto, resaltó que otros de los aspirantes, como Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, han reportado un menor gasto, mientras que su campaña publicitaria ha sido más intensa, por lo que cuestionó quién paga sus espectaculares.

Sobre las declaraciones de Ricardo Monreal, acerca de que la corcholata que no gane ya tiene asegurado un espacio político, Fernández Noroña aseguró que él no necesita que “lo acomoden” y que, de no convertirse en el candidato presidencial, seguiría con sus labores como diputado federal.