Vuelca autobús en Hidalgo: reportan al menos cinco personas sin vida y 24 más heridas

Un saldo de al menos cinco personas sin vida y 24 más lesionados dejó la volcadura de un autobús registrada la madrugada de este sábado 13 de diciembre en el estado de Hidalgo.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 181 de la carretera México – Tampico la madrugada de este sábado, luego de que el camión salió de la carretera y terminara al fondo de un barranco del municipio de municipio de Tlanchinol, Hidalgo.

La unidad siniestrada corresponde a la línea de autobusFutura, con número económico 9127, la cual cubría la ruta Pachuca – Huejutla al momento del percance.

Tras la llamadas de auxilio a la línea telefónica de emergencias 911, a la zona arribaron agentes de la Guardia Nacional así como diversos cuerpos de bomberos y protección civil y la Cruz Roja para brindar las primeras atenciones médicas a las personas lesionadas, algunas de las cuales habían quedado atrapadas entre los fierros retorcidos.

Lista de personas heridas en volcadura de autobús en Hidalgo

Tras el accidente, las autoridades dieron a conocer una lista con los nombres y lugares de origen de algunas de las personas trasladadas a hospitales de la región, en donde se les daría la atención médica especializada. Estos son:

Raúl Hernández Hernández, 37 años, Ohuatipa, Xochiatipan

Yedic Ramírez Hernández, 61 años, Ciudad de México

Adanelly Cruz Hernández, 32 años, San Felipe Orizatlán

Brígido Antonio Redondo, 30 años, Huazalingo

Esbeydy Trinidad Ramírez, 32 años, Huejutla de Reyes

Jesús Guadalupe Rodríguez Morales, 23 años, Chicontepec, Veracruz

Eulalio Flores Santos, 38 años, Huejutla de Reyes

José Eduardo Hernández Hernández, 19 años, Tecomate, Platón Sánchez, Veracruz

José Hernández Hernández, 27 años, Huejutla de Reyes

Filemón Martínez Hernández, 56 años, Temazcatitla, Huejutla

Catalina Hernández Hilario, 49 años, San Pedro Huazalingo

Miguel Marcelo Hernández, 16 años, San Pedro Huazalingo

Esteban García del Ángel, Texcoco, Estado de México

José Manuel Hernández Hernández, Pahuatlán

Maximina Hernández Bautista, Huejutla

María Gregorio Francisco Hernández

Mientras que en el barranco quedaron los cuerpos sin vida de cinco personas más, quienes perdieron la vida a consecuencia de los golpes sufridos en la volcadura del autobús al fondo de un barranco. Sus identidades aún se desconocen.

De momento, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo dio a conocer que ya ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer las causas del hecho de tránsito y determinar posibles responsabilidades.