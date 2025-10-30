Vuelca tractocamión con carga de harina de pescado en tramo La Paz–Ciudad Constitución

Un tractocamión que transportaba harina de pescado volcó la madrugada de este miércoles sobre el kilómetro 80 de la carretera La Paz–Ciudad Constitución, a la altura de la Delegación Los Dolores, cerca de la localidad de Las Pocitas.

De acuerdo con el reporte de la comandancia local, la emergencia fue notificada a las 02:40 horas y unidades de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato al sitio, arribando a las 03:05 horas a bordo de la patrulla SPM-257.

Al llegar, los agentes encontraron el vehículo Kenworth modelo 2013, con placas 26-AH-7P, perteneciente a la empresa Goaimex, volcado sobre su costado y fuera de la cinta asfáltica. El cargamento consistía en harina de pescado, producto destinado a la industria alimenticia.

El conductor, un joven de 20 años originario de Michoacán, resultó ileso y no requirió atención médica. Según su declaración, el percance ocurrió cuando perdió el control del vehículo al tomar una curva en el tramo carretero.

Elementos de la Guardia Nacional se presentaron más tarde en el lugar para realizar los procedimientos correspondientes y coordinar el retiro de la unidad, mientras que la circulación se mantuvo parcialmente afectada durante las maniobras de limpieza.

Hasta el momento, no se reportan daños a terceros ni derrames significativos del material transportado, aunque las autoridades señalaron que se realizará una inspección ambiental preventiva.

