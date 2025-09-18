¿El vuelo más largo del mundo? Así es la nueva ruta Buenos Aires-Shanghái

La nueva ruta Buenos Aires-Shanghái de China Eastern Airlines ha sido anunciado como el vuelo más largo del mundo. A partir del 4 de diciembre, conectará China y Argentina en un servicio directo con escala técnica en Auckland.

El vuelo MU745 despegará de Argentina y tardará 29 horas en llegar a Shanghái, lo que lo convierte en el más largo en duración de todos los vuelos comerciales activos. Por tu parte, la ruta Shanghái–Buenos Aires tendrá una duración de 25 horas y media, gracias a los vientos favorables en altura.

Aunque incluye una escala de dos horas en Nueva Zelanda, los pasajeros no cambian de avión, por lo que se considera vuelo directo. El servicio será operado con un Boeing 777-300ER con cabinas de Primera Clase, Business y Económica.

Precios y frecuencia del vuelo Buenos Aires-Shanghái

La tarifa de lanzamiento en clase económica arranca en 1,715 dólares, mientras que los boletos de clase ejecutiva superan los 5,000 dólares. El vuelo Shanghái–Buenos Aires tendrá dos frecuencias semanales: lunes y jueves desde China y martes y viernes desde Argentina.

Esta nueva conexión evita rutas que atraviesan zonas de conflicto en Medio Oriente y Europa del Este y podría convertir a Buenos Aires en un hub estratégico para pasajeros de Brasil y otros países sudamericanos rumbo a Asia y Oceanía.

Además, es la primera conexión aérea regular entre China y Argentina, un hito que podría impulsar el turismo y el comercio bilateral.