Vuelo de Cancún realiza aterrizaje de emergencia en Tampa, hay lesionados

Un vuelo de JetBlue Airways que partió de Cancún con destino a Nueva Jersey tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, luego de presentar problemas en los controles de vuelo, lo que provocó varios heridos entre los pasajeros. El incidente generó una respuesta inmediata de las autoridades aeronáuticas y de los equipos de emergencia locales.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA) y la propia aerolínea, el vuelo 1230, un Airbus A320, despegó del Aeropuerto Internacional de Cancún con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, pero a mitad de trayecto sufrió una pérdida repentina de altitud que obligó al piloto a desviar la ruta hacia Tampa.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 2:19 de la tarde. Equipos médicos y de rescate aguardaban en la pista para brindar atención inmediata a los pasajeros y miembros de la tripulación. JetBlue Airways informó que “el personal médico recibió a los afectados y los que necesitaban atención adicional fueron trasladados a un hospital local”.

Aunque la compañía no especificó el número exacto de lesionados, grabaciones del control de tráfico aéreo mencionaron al menos tres personas heridas, una de ellas con “una laceración en la cabeza”. Las autoridades locales confirmaron que todos los pasajeros fueron atendidos y que la situación fue controlada sin mayores incidentes.

El avión fue retirado del servicio para someterlo a una inspección técnica. La aerolínea señaló que realizará una investigación exhaustiva para determinar las causas del fallo que provocó la emergencia en pleno vuelo.

JetBlue Airways reiteró que “la seguridad de los clientes y de la tripulación es siempre la máxima prioridad” y aseguró que brindará apoyo a los pasajeros afectados.