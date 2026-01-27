El vuelo más rastreado del mundo: no fue por emergencia, sino por pandas

El vuelo 3U9678 de Sichuan Airlines se convirtió este martes en el más rastreado del mundo en Flightradar24, no por una falla técnica ni por una emergencia, sino por llevar a bordo a dos pasajeros inusuales: los pandas gemelos Xiao Xiao y Lei Lei, trasladados desde Tokio hasta Chengdu, en China. La atención masiva se concentró en tiempo real en la ruta aérea, impulsada por el interés público y el seguimiento de usuarios especializados en aviación.

El traslado de los pandas forma parte de los programas internacionales de conservación de la especie, que incluyen acuerdos de cooperación entre zoológicos y autoridades ambientales para garantizar el bienestar de los animales y reforzar la investigación científica. En este contexto, el vuelo fue monitoreado por miles de personas en todo el mundo, convirtiéndose en el más seguido del día en la plataforma de rastreo aéreo.

La inusual popularidad del vuelo 3U9678 también reflejó la convergencia entre la cultura digital y la conservación ambiental.

En redes sociales, usuarios compartieron capturas del trayecto y comentarios sobre la misión, mientras que aficionados a la aviación destacaron la logística especializada requerida para transportar pandas de manera segura. El episodio subraya cómo un operativo rutinario dentro de los programas de preservación puede captar atención global cuando se cruza con el interés público y la tecnología de seguimiento en tiempo real.