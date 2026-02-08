Vuelo Puerto Vallarta-Beijing sorprende a propios y extraños este sábado

La mañana de este sábado 7 de febrero, la presencia de una imponente aeronave Boeing 787-9 Dreamliner en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta captó la atención de decenas de personas. El avión, perteneciente a la aerolínea Hainan Airlines, despegó desde este destino turístico con rumbo directo a Beijing, China, un suceso poco común para la conectividad aérea habitual de la región. En Puerto Vallarta, este movimiento generó asombro debido a que no operan rutas comerciales directas hacia el continente asiático de manera regular.

De acuerdo con los reportes obtenidos, se trató de un vuelo regular de la empresa Hainan Airlines, el cual tuvo su origen inicial en la Ciudad de México. Tras despegar de la capital, la unidad aterrizó en Puerto Vallarta muy temprano por la mañana para realizar una breve estancia técnica antes de emprender su larga travesía transoceánica hacia China. Este tipo de escalas suelen ser inusuales para el itinerario comercial estándar que conecta a México con el lejano oriente.

Mientras la aeronave continúa su trayecto hacia Beijing, las autoridades aeroportuarias de Puerto Vallarta han mantenido hermetismo sobre las causas exactas del descenso en este puerto. Se especula que la parada técnica podría estar relacionada con el abasto de combustible o logística interna de la aerolínea, aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial que confirme estos detalles técnicos sobre el vuelo.

Para dar contexto a este hecho, es fundamental recordar que las opciones convencionales para viajar desde Puerto Vallarta hacia China requieren obligatoriamente de al menos una escala. Habitualmente, los pasajeros deben trasladarse primero a la Ciudad de México o utilizar nodos de conexión en Estados Unidos, siendo Los Ángeles una de las rutas más frecuentes. El tiempo promedio de viaje para llegar a Beijing desde nuestro puerto oscila entre las 18 y 22 horas bajo estas condiciones.

Un vuelo directo, en el hipotético caso de que se estableciera de forma permanente, reduciría el tiempo de traslado a un rango de entre 13 y 14 horas. Sin embargo, esta posibilidad no se encuentra disponible actualmente en ninguna aerolínea comercial de bajo costo o tradicional. El paso del Boeing 787-9 Dreamliner de Hainan Airlines por el aeropuerto local queda registrado como un evento anecdótico que resalta la capacidad operativa de la terminal de Puerto Vallarta.

El gigante asiático, China, se mantiene como un mercado de interés para el turismo nacional, pero la infraestructura de conectividad directa sigue centrada en la Ciudad de México. Por ahora, el despegue de esta mañana hacia Beijing representa una de las pocas ocasiones en las que un avión de tales dimensiones y destino internacional de larga distancia se observa en las pistas jaliscienses.

