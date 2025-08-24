Mexicana de Aviación lanza vuelos baratos a Los Cabos y más destinos nacionales desde 99 pesos

Los Cabos se suma a las promociones de vuelos baratos de Mexicana de Aviación, con descuentos y tarifas especiales que estarán disponibles por tiempo limitado. La aerolínea anunció una venta nocturna, boletos desde 99 pesos en rutas seleccionadas y beneficios adicionales que hacen más accesible viajar dentro de México.

Venta nocturna de Mexicana de Aviación: hasta 15% de descuento

En la venta nocturna de Mexicana de Aviación, que termina hoy 24 de agosto de 2025, los pasajeros podrán acceder a promociones de vuelos con hasta 15% de descuento en la tarifa base, aplicable únicamente en compras realizadas entre las 19:00 y 07:00 horas vía Call Center Mexicana (55-6394-2262).

Familia “La quiero”: 5% de descuento

Familia “Es para mí”: 10% de descuento

Familia “Me la merezco”: 15% de descuento

Estas tarifas aplican en vuelos directos y permiten viajar hasta el 31 de octubre de 2025.

Vuelos baratos a Los Cabos y otros destinos desde el AIFA

Mexicana también ofrece boletos desde 99 pesos comprando en su app oficial, una promoción disponible hasta el 31 de agosto de 2025. Entre los destinos con vuelos baratos están Los Cabos (vía Guadalajara), Mazatlán, Mérida, Tulum, Puerto Vallarta, Guadalajara, Monterrey, Campeche, Chetumal, Ciudad Victoria, Ixtepec, Palenque, Tijuana y Zihuatanejo.

Esto convierte a la promoción en una de las más atractivas del año para quienes buscan promociones de vuelos baratos nacionales.

Beneficios adicionales

Además de las tarifas reducidas, Mexicana de Aviación anunció un 15% de descuento en Mex Rent A Car para quienes presenten su pase de abordar en cualquiera de sus oficinas.

¿Cómo aprovechar las promociones de vuelos baratos?

Compra los vuelos a través de la app de Mexicana , call center o puntos de venta autorizados.

Revisa disponibilidad, ya que los descuentos aplican en asientos limitados.

Toma en cuenta que algunas tarifas no permiten cambios de nombre ni acumulación con otras promociones.

Considera que las tarifas promocionales de Mexicana de Aviación no incluyen la TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto).

Con estas ofertas, Mexicana de Aviación busca consolidarse como una de las mejores opciones para quienes planean viajar en los próximos meses, en especial hacia destinos de playa como Los Cabos.